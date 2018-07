Maribor (SID) - MANN DES SPIELS: Max Meyer, von Trainer Roberto Di Matteo trotz starker Leistung beim 4:0 in Stuttgart auf die Bank verbannt, sicherte Schalke mit seinem ersten Europapokaltor das Überwintern in der Champions League. Gerade sechs Minuten war der 19-Jährige auf dem Platz, als er zum erlösenden 1:0 traf.

RETTER DES SPIELS: Atsuto Uchida war Schalkes Retter in höchster Not. Als in der ersten Hälfte noch längst nicht alles nach Wunsch lief, klärte der Japaner zweimal innerhalb von Sekunden auf der Torlinie: erst beim Kopfball von Zeljko Filipovic, dann noch einmal beim Nachschuss von Tavares.

HELFER DES SPIELS: Auf den FC Chelsea, Di Matteos Ex-Klub, war Verlass. Die Londoner schonten zwar ein halbes Dutzend Stars. Dennoch besiegten sie Sporting Lissabon mit 3:1 und machten Schalke damit den Weg auf Platz zwei frei.

ZAHL DES SPIELS: 14! So viele Gegentore kassierten die Schalker nie zuvor in der Gruppenphase der Champions League. Dennoch kamen sie weiter - zum fünften Mal bei der siebten Teilnahme.

WAS NOCH ZU SAGEN WÄRE: "Monaco oder Porto - da hätten wir eine Chance." (Max Meyer über seine Wunschgegner im Achtelfinale)

NK MARIBOR: Handanovic - Stojanovic (76. Vrsic), Rajcevic, Arghus, Viler - Mertelj, Filipovic - Sallalich (65. Mendy), Bohar - Tavares, Ibraimi (82. Zahovic). - Trainer: Simundza

SCHALKE 04: Fährmann - Neustädter, Kirchhoff, Höwedes - Uchida, Fuchs - Aogo - Höger (88. Ayhan), Barnetta (56. Meyer) - Choupo-Moting, Huntelaar (90.+2 Friedrich). - Trainer: Di Matteo

SCHIEDSRICHTER: Szymon Marciniak (Polen). - TOR: 0:1 Meyer (62.). - ZUSCHAUER: 12.516. - BESTE SPIELER: Tavares - Uchida, Meyer. - GELBE KARTEN: keine. - ERWEITERTE STATISTIK (Quelle: deltatre): Torschüsse: 15:17, Ecken: 3:5, Ballbesitz: 49:51 %