Bangkok (SID) - Deutschlands bester Golfer Martin Kaymer ist bei seinem Saison-Abschlussturnier gut aus den Startlöchern gekommen. Der 29-Jährige aus Mettmann spielte bei der Thailand Championship in Bangkok am Donnerstag eine 71 und belegte gleichauf mit seinem spanischen Ryder-Cup-Kollegen Sergio Garcia und neun weiteren Konkurrenten den achten Platz. Ihr Rückstand auf ein Führungsquartett betrug lediglich zwei Schläge. Auf Platz fünf folgte der Engländer Lee Westwood mit 70 Schlägen.

Für den ehemaligen Weltranglistenersten Kaymer ist es das insgesamt 28. Turnier in einem Jahr, mit dem er trotz zweier Turniersiege und dem dritten Ryder-Cup-Triumph in Folge nicht wirklich zufrieden war. "Viele sagen immer, dass ich so einen Riesenerfolg dieses Jahr hatte. Ich hatte zwei dicke Erfolge, aber der Rest der Saison war nicht wirklich so konstant, wie ich mir das erhofft hatte", hatte Kaymer erklärt.

Heraus ragten sein zweiter Major-Triumph im Juni bei der US Open, im Monat zuvor hatte er bereits die prestigeträchtige Players Championship für sich entschieden. In der Weltrangliste verbesserte er sich auf den 13. Platz.