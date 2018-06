London (AFP) Der frühere britische Radio-DJ und Chauffeur des verstorbenen BBC-Starmoderators Jimmy Savile, Ray Teret, ist am Donnerstag zu 25 Jahren Haft verurteilt worden, weil er vor fast einem halben Jahrhundert elf Mädchen vergewaltigt oder sexuell attackiert haben soll. Der heute 73-Jährige habe in den 60er und 70er Jahren seinen Ruhm ausgenutzt, um die 13- bis 15-jährigen Mädchen zu missbrauchen, begründete Richter Jeremy Baker aus Manchester das Urteil. Wegen der Vergehen war Teret schon in der vergangenen Woche schuldig gesprochen worden, am Donnerstag folgte das Strafmaß.

