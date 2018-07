London (AFP) Aus Solidarität mit den Opfern von Polizeigewalt in den USA haben am Mittwochabend in London hunderte Menschen ein Einkaufszentrum blockiert. In der Westfield-Shoppingmall legten sie sich auf den Boden und riefen "Ich kann nicht atmen" - das waren die letzten Worte des schwarzen US-Familienvaters Eric Garner, der im Juli in New York an den Folgen eines Würgegriffs bei einem Polizeieinsatz gestorben war.

