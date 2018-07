Neu Delhi (AFP) Indien will mit russischer Hilfe mindestens zehn neue Atomreaktoren bauen. "Wir haben eine ehrgeizige Kernenergie-Vision mit mindestens zehn weiteren Reaktoren skizziert", sagte Premierminister Narendra Modi am Donnerstag nach einen Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Putin war mit der Hoffnung auf Aufträge für bis zu 25 neue Meiler nach Neu Delhi gereist. In Südindien wurden bereits zwei russische Reaktoren gebaut, dabei kam es indes zu erheblichen Verzögerungen und Kostenexplosionen.

