Teheran (AFP) Die Verhandlungen über das iranische Atomprogramm sollen nach Angaben aus Teheran am kommenden Mittwoch in Genf fortgesetzt werden. Dies teilte der iranische Vize-Außenminister Abbas Araktschi am Donnerstag mit. Dem Iran und der Gruppe der fünf UN-Vetomächte und Deutschland war es nicht gelungen, sich wie geplant bis zum 24. November auf ein dauerhaftes Abkommen zur Beilegung des jahrelangen Streits zu einigen. Sie hatten daher vereinbart, die Verhandlungsfrist bis zum 1. Juli 2015 zu verlängern. Ein neuer Gesprächstermin stand bisher nicht fest.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.