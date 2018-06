New York (dpa) - Dem britischen Komiker Ricky Gervais (53) ist der Humor in die Wiege gelegt worden. "Lachen zu können war beim Großwerden das Wichtigste", sagte er in der Nacht zu Mittwoch in der "Tonight Show" von US-Moderator Jimmy Fallon.

Seine Eltern und älteren Geschwister seien immer für einen Spaß zu haben gewesen. Sogar bei der Beerdigung ihrer Mutter im Jahr 2000 hätten sie Späße gemacht. "Ich reichte Taschentücher herum, auf die ich vorher Sprüche wie 'Hör auf zu flennen' oder 'Du arrogante Kuh' geschrieben hatte. Die ganze Familie lachte."

Außerdem hatte sein Bruder dem Pfarrer falsche Namen der Familienmitglieder genannt, so dass dieser jeden falsch ansprach. "Und wieder lachten alle, der Pfarrer wusste gar nicht, wie ihm geschah."