Port Louis (AFP) Bei der Parlamentswahl auf Mauritius ist die Opposition in Führung gegangen. Nach Auszählung von rund 40 Prozent der Stimmen lag die oppositionelle Allianz Lepep am Donnerstag in allen 21 Bezirken der Insel im Indischen Ozean vorn, wie die Wahlkommission mitteilte. Die meisten Medien sagten dem Bündnis des früheren Ministerpräsidenten Anerood Jugnauth einen Sieg voraus. Die Wahlbeteiligung unter den 936.000 Einwohnern der Hauptinsel und von Rodrigues. etwa 560 Kilometer weiter östlich, lag demnach bei 74 Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.