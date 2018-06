Monaco (AFP) Die Zwillinge von Fürst Albert II. von Monaco und seiner Frau Charlène sollen noch vor Weihnachten der Bevölkerung von einem Palastbalkon aus vorgestellt werden. "Ich möchte diese Freude mit den Monegassen teilen und generell mit allen Einwohnern meines Landes", hob Albert II. in einer Videobotschaft sowie in einer Verkündigung hervor, die am Donnerstagmittag auf Französisch und Englisch am Palast ausgehängt wurde. Die Babys - ein Mädchen und ein Junge - waren am Mittwoch zur Welt gekommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.