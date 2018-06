Ramallah (AFP) Nach der Autopsie der Leiche eines ranghohen Palästinenserfunktionärs sieht die Palästinenserführung die Schuld der israelischen Armee am Tod von Siad Abu Ein als bestätigt. "In Kenntnis der Ergebnisse der kriminaltechnischen Untersuchung macht die palästinensische Regierung Israel voll verantwortlich für die Tötung von Siad Abu Ein", erklärte Regierungssprecher Ihab Bseiso am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Ramallah. Das israelische Gesundheitsministerium nannte unter Verweis auf die Autopsie dagegen "einen Herzinfarkt ausgelöst durch eine Stress-Situation" als wahrscheinliche Todesursache.

