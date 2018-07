Ramallah (AFP) Tausende Palästinenser haben bei der Beisetzung des bei Zusammenstößen mit israelischen Soldaten verstorbenen Palästinenserfunktionärs Siad Abu Ein Rache geschworen. Nach der Autopsie erklärte ein palästinensischer Regierungssprecher am Donnerstag, die Schuld der israelischen Soldaten am Tod Abu Eins sei erwiesen. In Erwartung neuer Proteste gegen die Besatzungspolitik wurden weitere israelische Armeebataillone im Westjordanland stationiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.