Den Haag (AFP) Knapp fünf Monate nach dem Absturz der Malaysia-Airlines-Maschine MH17 über der Ostukraine herrscht Klarheit über den Großteil der Opfer. 294 Insassen des Flugzeugs seien inzwischen identifiziert worden, teilte das Justizministerium am Donnerstag in Den Haag mit. Bei dem Absturz am 17. Juli waren insgesamt 298 Menschen ums Leben gekommen.

