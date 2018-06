Wien (AFP) Rund 438.000 Euro bekommt ein spielsüchtiger Österreicher zurückerstattet, der nach eigenen Angaben etwa 800.000 Euro an Automaten verzockt hatte. Der Mann klagte vor Gericht und bekam recht, wie sein Anwalt am Donnerstag sagte. Nach der Auffassung des Richters sei sein Mandant wegen seiner Spielsucht, die dem Kläger auch durch ein psychiatrisches Gutachten attestiert wurde, geschäftsunfähig. Die zwischen 2006 und 2010 durch Nutzung von Glücksspielautomaten in Wien geschlossenen Spielverträge seien daher unwirksam. Das Gericht gab dem Mann in Bezug auf 438.000 Euro recht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.