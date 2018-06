Oslo (AFP) Die Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai kann sich vorstellen, in gut zwanzig Jahren Regierungschefin ihres Heimatlandes Pakistan zu werden. Dies sagte die 17-Jährige am Donnerstag in der norwegischen Hauptstadt Oslo, wo sie den Preis am Vortag für ihr Engagement für die Schulbildung von Mädchen verliehen bekam. "Ich möchte meinem Land helfen. Ich möchte, dass es vorankommt und ich bin eine echte Patriotin", sagte die bislang jüngste Trägerin des Preises.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.