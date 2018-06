Genf (AFP) In Genf findet am kommenden Mittwoch eine Konferenz zur Einhaltung des internationalen humanitären Rechts in den besetzten Palästinensergebieten statt. Die Schweiz richte die Konferenz als Depositarstaat der Genfer Konventionen aus und erwarte eine breite Teilnahme, sagte der Schweizer Bundespräsident Didier Burkhalter am Donnerstag dem Sender RTS. "Auch wenn Israel und die USA das Treffen boykottieren, soll sich die internationale Gemeinschaft zu der Frage äußern", sagte Burkhalter. Israel und die USA haben bereits erklärt, nicht an dem Treffen teilzunehmen.

