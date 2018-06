Friedrichshafen (SID) - Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Recycling Volleys ist im Viertelfinale des DVV-Pokals gescheitert. Beim Angstgegner VfB Friedrichshafen unterlagen die Berliner in einer Neuauflage des diesjährigen Endspiels mit 0:3 (22:25, 23:25, 26:28) und müssen damit weiter auf ihren ersten Pokalerfolg seit 2000 warten. Die "Häfler" hingegen sind auf dem besten Wege zu einer erfolgreichen Titelverteidigung und ihrem insgesamt 13. Triumph.

"3:0 gegen den deutschen Meister zu gewinnen, da kann man nicht meckern. Ein Riesenkompliment an die Mannschaft, allerdings haben wir uns das Leben selbst schwer gemacht und die Punktballsituationen nicht immer gut genutzt", sagte VfB-Trainer Stelian Moculescu, der mit seiner Mannschaft im Halbfinale am 28. Dezember beim TV Ingersoll Bühl antritt. Im zweiten Semifinale trifft der Sieger der Partie SV Fellbach gegen SVG Lüneburg auf die SWD powervolleys Düren.

Anders als noch im Bundesliga-Duell am Bodensee Anfang November, als die Gastgeber einen 0:2-Rückstand noch in einen knappen Sieg drehten, ließ Friedrichshafen dem Gegner am Donnerstagabend keine Chance und gab keinen einzigen Satz ab. Damit konnte Berlin noch nie ein Pokalspiel gegen Friedrichshafen gewinnen.