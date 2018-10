Dhaka (AFP) Im größten Mangrovenwald der Erde im Flussdelta zwischen Bangladesch und Indien droht eine Umweltkatastrophe großen Ausmaßes. Nach der Havarie eines Tankschiffs bewegte sich am Donnerstag ein Ölteppich auf die Küste zu und gefährdete seltene Tierarten wie Irrawaddy- und Ganges-Delfine, Otter und bengalische Tiger. Der für das 10.000 Quadratkilometer große Gebiet der Sundarbans in Bangladesch zuständige Oberförster Amir Hossain sagte der Nachrichtenagentur AFP, an der Küste gebe es bereits schwarze Ölablagerungen.

