Washington (AFP) In den Weltmeeren schwimmen einer Studie zufolge fast 269.000 Tonnen an Plastikmüll herum. Forscher aus mehreren Ländern veröffentlichten am Mittwoch eine entsprechende Studie, die in dem internationalen Fachmagazin "PLOS ONE" veröffentlicht wird. Für ihre Studie untersuchten die Wissenschaftler Daten, die bei insgesamt 24 Expeditionen zu den großen Meeresströmungen zwischen 2007 und 2013 gesammelt wurden - darunter vor der australischen Küste, im Mittelmeer und im Golf von Bengalen. So schätzten sie das Gesamtgewicht der Plastikabfälle.

