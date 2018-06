Washington (AFP) Der frühere US-Vizepräsident Dick Cheney hat den Senatsbericht über die Foltermethoden der CIA mit drastischen Worten kritisiert. Der Bericht sei nicht nur "schwer fehlerhaft", sondern "voller Scheiße", sagte Cheney am Mittwochabend (Ortszeit) dem Sender Fox News. In einer ersten Reaktion am Dienstag habe er nur "gelabert", fügte er in dem Interview hinzu. "Jetzt lasst mich das richtige Wort verwenden."

