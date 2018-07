New York (AFP) Der US-Internetkonzern Google stellt am Sonntag seinen Nachrichtendienst Google News in Spanien ein. Das Unternehmen reagiere damit auf ein neues spanisches Gesetz zum geistigen Eigentum, das im Januar in Kraft trete, teilte Google-News-Chef Richard Gingras am Mittwoch in einem Firmenblog mit. Das neue Gesetz verpflichte spanische Medien, "Geld für die kleinsten Schnipsel" zu verlangen, die von Diensten wie Google News gezeigt würden, und zwar "ob sie wollen oder nicht", erklärte Gingras. Da Google News selbst kein Geld verdiene und keinerlei Werbung zeige, sei die Neuerung "einfach nicht mehr tragbar".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.