Washington (AFP) Der bekannte US-Talker David Letterman ist am 20. Mai 2015 zum letzten Mal in seiner "Late Show" im Fernsehen zu sehen. Der Sender CBS gab das Datum der Ausstrahlung am Mittwoch bekannt und erklärte, es werde "hart" werden, Letterman auf Wiedersehen zu sagen. Seine Arbeit werde "nie vergessen" werden, erklärte CBS-Präsident Leslie Moonves.

