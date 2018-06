Vatikanstadt (AFP) Papst Franziskus will im Februar neue Kardinäle ernennen. Etwa zehn Geistliche sollen am 15. und 16. Februar in den Kardinalsstand erhoben werden, teilte der Vatikan am Donnerstag mit. Derzeit sind 112 der insgesamt 208 Kardinäle unter 80 Jahre alt und wären somit bei einer Papstwahl stimmberechtigt. In den beiden Tagen vor ihrer Vollversammlung, dem sogenannten Konsistorium, sollen die Kardinäle außerdem über die anstehende Kurienreform informiert werden.

