Köln (SID) - Die Spieler von Gastgeber ratiopharm Ulm dominieren die Startaufstellungen beim Allstar-Game der Basketball Bundesliga (BBL). Im Team National sind beim Event am 10. Januar 2015 mit Per Günther, Tim Ohlbrecht und Philipp Schwethelm gleich drei Ulmer dabei. Will Clyburn läuft in "seiner" Halle auf der Gegenseite für das Team International auf.

Die Starting Five der deutschen Profis komplettieren Daniel Theis (Brose Baskets Bamberg), der bei der Fanabstimmung die meisten Stimmen bekam, und Niels Giffey (Alba Berlin). Neben Clyburn vertreten Jamel McLean, Reggie Redding (beide Berlin), John Bryant (Bayern München) und David Holston (Artland Dragons) die von Trainer Sasa Obradovic (Berlin) betreuten Internationals. Bei den Nationals steht Ulms Headcoach Thorsten Leibenath an der Seitenlinie.