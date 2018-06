Vorra (dpa) - Kurz vor Ankunft der ersten Bewohner haben vermutlich Rechtsextreme in drei Flüchtlingsunterkünften im fränkischen Vorra Feuer gelegt. Eine Fassade beschmierten sie in der Nacht mit Hakenkreuzen. In die Gebäude sollten bald Asylbewerber einziehen. Sie sind nun unbewohnbar. Die Innenminister von Bund und Ländern warnten zum Abschluss ihrer Herbsttagung in Köln vor zunehmender islam- und ausländerfeindlicher Hetze. Sie spürten, dass das gesellschaftliche Klima in Deutschland rauer werde, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière angesichts des Zulaufs für die Anti-Islam-Bewegung "Pegida".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.