Vorra (dpa) - Unbekannte haben in drei geplanten Flüchtlingsunterkünften im mittelfränkischen Ort Vorra Feuer gelegt und diese unbewohnbar gemacht. Am Tatort fanden sich Hakenkreuzschmierereien. Der Staatsschutz ermittelt. Da die Gebäude noch leer standen, wurde bei dem Brand niemand verletzt. In die Gebäude sollten in der kommenden Woche Asylbewerber einziehen. Anwohner und Politiker reagierten entrüstet. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann will die Sicherheitsmaßnahmen in anderen Flüchtlingseinrichtungen verschärfen.

