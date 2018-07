Peking (AFP) In China hat mit dem Süd-Nord-Wassertransferprojekt eines der ambitioniertesten Bauprojekte in der Geschichte des Landes seinen Dienst aufgenommen. Die zentrale Route des umstrittenen Projektes, durch welches der Durst Pekings und anderer Ballungsräume im Norden mit Wasser aus Zentralchina gestillt werden soll, sei am Freitag in Betrieb gegangen, wie ein Vertreter der mit dem Projekt betrauten Kommission des Staatsrates sagte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.