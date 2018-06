Berlin (AFP) Ungeachtet der Diskussion über die Sterbehilfe in Politik und Gesellschaft bleibt die Bundesärztekammer in Deutschland bei ihrem Nein zur Suizidbeihilfe: Für alle Ärzte in Deutschland gelte, dass sie Hilfe beim Sterben, aber nicht zum Sterben leisten sollten, heißt es in einer am Freitag nach einer Vorstandsitzung der Bundesärztekammer veröffentlichten Erklärung. Die Berufsordnungen der Ärztekammern formulierten einheitlich und bundesweit, dass es die Aufgabe von Ärzten sei, "das Leben zu erhalten, die Gesundheit zu schützen und wiederherzustellen, Leiden zu lindern und Sterbenden Beistand zu leisten".

