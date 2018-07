Berlin (AFP) Nach dem Anschlag auf geplante Flüchtlingsunterkünfte in Hersbruck bei Nürnberg hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) einen besseren Schutz der Einrichtungen für Asylbewerber im Freistaat angekündigt. Im bayerischen Rundfunk sprach Herrmann am Freitag von einem "schrecklichen Ereignis". Die Gebäude, in denen sich noch keine Flüchtlinge befanden, waren in der Nacht zuvor durch Brände stark beschädigt worden. Auch wurden sie mit fremdenfeindlichen Parolen und Hakenkreuzen beschmiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.