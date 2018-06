Berlin (AFP) Bei dem Selbstmordanschlag auf eine französisches Kulturzentrum in der afghanischen Hauptstadt Kabul am Donnerstag ist nach amtlichen Angaben ein deutscher Staatsbürger getötet worden. Das bestätigte Außenamtssprecher Martin Schäfer am Freitag in Berlin. Nach seinen Informationen habe der Mann für eine örtliche Hilfsorganisation gearbeitet, sagte Schäfer weiter.

