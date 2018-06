Nürnberg (AFP) CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer hat SPD-Chef Sigmar Gabriel wegen der Regierungsbildung in Thüringen mit dem ersten linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow scharf angegriffen. "Rot-Rot-Grün ist als historisches Versagen der SPD zu werten. Es ist ein Sündenfall", sagte Scheuer am Freitag zum Auftakt des CSU-Parteitags in Nürnberg. "Die Verantwortung trägt der Parteichef Sigmar Gabriel."

