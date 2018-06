Hersbruck (AFP) In drei geplanten Flüchtlingsunterkünften in Bayern hat es in der Nacht zum Freitag gebrannt. Wie die Polizei in Hersbruck bei Nürnberg mitteilte, hatte eine Nachbarin am späten Donnerstagabend ein Feuer in einer leerstehenden Gaststätte in der mittelfränkischen Ortschaft Vorra bemerkt. Sie alarmierte die Feuerwehr, die die Flammen schnell löschen konnte. In der Zwischenzeit wurden jedoch noch zwei weitere Feuer in einer Scheune mit Anbau und in einem leerstehenden Wohnhaus in unmittelbarer Nachbarschaft entdeckt.

