Lima (AFP) Kurz vor Abschluss der UN-Klimakonferenz in Lima hat sich Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) zuversichtlich gezeigt. In den kommenden Stunden werde vermutlich ein Kompromiss erreicht werden, der eine "gute Grundlage" für die entscheidenden Verhandlungen über ein neues globales Klimaabkommen bilden könne, sagte sie am Freitag in der peruanischen Hauptstadt. Allerdings blieben die Schlüsselfragen über die Lastenteilung für die Klimaschäden und über die rechtliche Verbindlichkeit der Post-Kyoto-Auflagen zur CO2-Reduzierung vorerst unbeantwortet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.