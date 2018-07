Köln (AFP) Die Innenminister haben ein bundesweites Konzept gegen Intensivtäter bei Fußballspielen beschlossen. Dadurch soll künftig eine "täterorientierte Strafverfolgung gemeinsam durch Justiz und Polizei ermöglicht" werden, wie der Vorsitzende der Innenministerkonferenz (IMK), Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger (SPD), am Freitag in Köln mitteilte. Um ein umfassendes Bild aller Straftaten eines Intensivtäters zu erhalten, werden demnach die Ermittlungen der Polizei an einem Ort gebündelt. So könnten spezialisierte Ermittler ihre umfassenden Erkenntnisse an die Justiz weitergeben, sagte Jäger.

