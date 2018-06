Erfurt (AFP) Thüringens neuer Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) will sich für einen soziale und weltoffenen Freistaat einsetzen. "Wir wollen und werden niemanden zurücklassen", sagte der Linken-Politiker am Freitag in seiner ersten Regierungserklärung vor dem Landtag in Erfurt. Er wolle die Rahmenbedingungen für Menschen mit Migrationshintergrund verbessern und die Willkommenskultur fördern. "Thüringen ist bereits das grüne Herz Deutschlands", sagte der Ministerpräsident. "Und es soll zu einem bunten Herz werden."

