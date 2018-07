Nürnberg (AFP) Der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer hat nach dem Brandanschlag auf geplante Flüchtlingsunterkünfte bei Nürnberg verstärkte Schutzmaßnahmen angekündigt. "Wir bekämpfen das mit allen rechtsstaatlichen Mitteln. Der bessere Schutz von Flüchtlingen gehört auch dazu", sagte Seehofer am Freitag am Rande des CSU-Parteitags in Nürnberg vor Journalisten.

