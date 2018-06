Bayreuth (AFP) Das Sturmtief "Billie" bringt die Stromnetze offenbar an ihre Grenzen. Der Netzbetreiber Tennet rechnete für Freitag mit einer Rekordeinspeisung von 28.000 Megawatt Windenergie in das deutsche Stromnetz, wie das Unternehmen in Bayreuth erklärte. Tennet, in dessen Versorgungsgebiet der größte Anteil erneuerbarer Energien eingespeist wird, bereitete deshalb nach eigenen Angaben "umfangreiche Maßnahmen" vor.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.