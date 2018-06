Kiew (AFP) Inmitten des Konflikts im Osten des Landes hat die ukrainische Regierung mehr finanziellen Spielraum für die Armee und einen Ausbau der Truppen beschlossen. Am Freitag kündigte die Regierung in Kiew an, die Militärausgaben sollten mehr als verdoppelt werden. 2015 will die Armee überdies 40.000 Wehrpflichtige einziehen und 10.500 Berufssoldaten ausbilden. Die seit Dienstag geltende Waffenruhe in der Ostukraine schien trotz sporadischer Schüsse weitgehend zu halten.

