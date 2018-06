Les Sables-d'Olonne (AFP) Fast fünf Jahre nach dem Orkan "Xynthia" ist ein früherer Bürgermeister in Frankreich wegen des Todes von 29 Menschen zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ein Gericht im westfranzösischen Sables-d'Olonne sprach den Ex-Bürgermeister und seine einst für Baufragen zuständige Stellvertreterin schuldig, die Überflutungsrisiken in dem Badeort La Faute-sur-Mer an der Atlantikküste gekannt und diese "verborgen" zu haben, "um den Geldsegen für dieses kleine Paradies nicht zu beeinträchtigen".

