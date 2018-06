Paris (AFP) Für stolze 1,15 Millionen Euro ist am Donnerstag in Paris eine Marmorskulptur versteigert worden, bei der es sich um die Darstellung der französischen Königin Jeanne de Bourbon handeln soll. Der Kopf der Grabesfigur wurde im Auktionshaus Piasa von einem unbekannten Käufer ersteigert, der sein Gebot per Telefon abgab. Der Wert des Kopfes war auf 500.000 Euro bis eine Million Euro geschätzt worden.

