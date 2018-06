Leverkusen (SID) - Bayer Leverkusen hofft im Verfolgerduell der Fußball-Bundesliga am Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr/Sky) auf den Einsatz von Lars Bender. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte wegen einer Bauchmuskelverletzung am vergangenen Dienstag beim 0:0 der Werkself in der Champions League bei Benfica Lissabon gefehlt.

Vize-Kapitän Bender wird nach Angaben von Bayer-Trainer Roger Schmidt am Samstag am Abschlusstraining teilnehmen, nachdem er am Vortag noch individuell arbeiten musste. Voraussichtlich muss Kapitän Simon Rolfes, der in Portugal Bender ersetzt hatte, gegen die punktgleichen Gladbacher wieder auf die Bank.