Gelsenkirchen (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 bangt vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln um Torjäger Klaas-Jan Huntelaar und Mittelfeldspieler Marco Höger. Der Niederländer Huntelaar hat beim entscheidenden 1:0-Sieg der Königsblauen am Mittwoch im letzten Gruppenspiel der Champions League in Maribor einen Schlag aufs Knie erlitten, Höger klagt über muskuläre Probleme im Oberschenkel.

"Die Einsatzchancen stehen bei 50:50", sagte Trainer Roberto Di Matteo am Freitag. Die zuletzt angeschlagenen Sidney Sam und Felipe Santana kehren in den Schalker Kader zurück.