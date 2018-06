Köln (SID) - Bayern München hat von den vier deutschen Mannschaften in der Champions League nach Meinung der Sportfans die größten Chancen auf den Titelgewinn. In einer repräsentativen Umfrage des Sport-Informations-Dienstes (SID) durch das Nürnberger Meinungsforschungsinstitut puls halten 88 Prozent der Befragten den deutschen Rekordmeister für das Team mit den größten Erfolgsaussichten.

Nur neun Prozent trauen dem zuletzt kriselnden Vizemeister Borussia Dortmund am ehesten den Titelgewinn in Berlin zu. Nur zwei Prozent sprachen sich für Dortmunds Lokalrivalen Schalke 04 aus, Bayer Leverkusen erhielt lediglich einen Prozent der Stimmen. Alle vier Teams stehen im Achtelfinale der Königsklasse. Die Gegner werden am Montag in Nyon/Schweiz (12.00 Uhr) zugelost. Die Gruppenzweiten Schalke und Leverkusen erwarten dabei schwere Aufgaben.