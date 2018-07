München (dpa) - Für die geschlossenen Burger-King-Filialen der insolventen Betreibergesellschaft rückt eine Wiedereröffnung näher. Bereits kommende Woche könnte es so weit sein, sagte ein Sprecher der Fast-Food-Kette. Auch die "WirtschaftsWoche" berichtete darüber. Man sei in intensiven Gesprächen über die Vergabe einer befristeten Lizenz zur Nutzung der Marke Burger King an die 89 geschlossenen Schnellrestaurants, so der Sprecher. Burger King hatte seinem größten deutschen Franchisenehmer Yi-Ko mit Verweis auf Vertragsverstöße fristlos gekündigt. Betroffen sind 3000 Beschäftigte.

