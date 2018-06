Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 12. Dezember 2014:

50. Kalenderwoche

342. Tag des Jahres



Noch 23 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Schütze



Namenstag: Edith, Elfrieda, Konstantin, Sabina

HISTORISCHE DATEN

2013 - Homosexuelle Lebenspartner haben nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshof (EuGH) Anspruch auf die gleichen Vergünstigungen wie Verheiratete.



2012 - Das UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag befindet den bosnisch-serbischen Ex-General Zdravko Tolimir des Völkermordes in Srebrenica 1995 für schuldig und verurteilt ihn zu lebenslanger Haft.

2009 - "Das weiße Band" von Michael Haneke, wird als Bester Europäischer Film ausgezeichnet.



1999 - Der unter maltesischer Flagge fahrende Tanker "Erika" zerbricht in schwerer See vor der bretonischen Küste. Mehr als 19 000 Tonnen Schweröl laufen in den folgenden Monaten aus und verschmutzen große Teile der Westküste Frankreichs.



1979 - Mit dem NATO-Doppelbeschluss vereinbart das Bündnis die Aufstellung weiterer Atomraketen in Europa bei gleichzeitigem Abrüstungsangebot an Moskau.



1974 - Nach fünfjährigen parlamentarischen Beratungen billigt der Bundestag das Hochschulrahmengesetz mit einer neuen Zulassungsregelung und einem verschärften Ordnungsrecht.



1917 - In Berlin wird der Normenausschuss der Deutschen Industrie gegründet. Er setzt die Deutsche Industrie Norm (DIN) fest.



1901 - Dem italienischen Physiker Guglielmo Marconi gelingt erstmals eine funktelegrafische Verbindung zwischen Europa (Cornwall im Südwesten Englands) und Amerika (Neufundland).



1837 - In Göttingen entlässt König Ernst August II. von Hannover sieben Professoren der Georg-August-Universität, die gegen die Aufhebung der Verfassung durch den Monarchen protestiert haben.

AUCH DAS NOCH

1994 - dpa meldet: Freiflug für den Weihnachtsbaum gibt es bis zum 24. Dezember bei der Fluggesellschaft LTU. Sie müssen aber kleiner als 100 Zentimeter sein und im Netz angeliefert werden.

GEBURTSTAGE

1962 - Max Raabe (52), deutscher Sänger und Chansonnier ("Kein Schwein ruft mich an")



1940 - Dionne Warwick (74), amerikanische Popsängerin ("Walk on By")



1919 - Fritz Muliar, österreichischer Schauspieler ("Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk"), gest. 2009



1915 - Frank Sinatra, amerikanischer Sänger ("New York, New York") und Schauspieler, gest. 1998



1892 - Liesl Karlstadt, deutsche Schauspielerin und Kabarettistin, gest. 1960

TODESTAGE

1963 - Theodor Heuss, deutscher Politiker(FDP), erster deutscher Bundespräsident 1949-1959, geb. 1884



1939 - Douglas Fairbanks, amerikanischer Schauspieler und Produzent, Mitbegründer des Filmstudios United Artists 1919, geb. 1883