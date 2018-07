Athen (AFP) Mit einem Sturmgewehr haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag dutzende Schüsse auf die israelische Botschaft in Athen abgefeuert. Es sei geringer Sachschaden entstanden, verletzt worden sei aber niemand, teilten die Behörden mit. Die griechische Regierung verurteilte die Tat. "Jeder Terroranschlag ist ein Angriff auf die Demokratie und das Land", erklärte Regierungssprecherin Sophia Voultepsi. Bürgerschutzminister Vassilis Kikilias versicherte bei einem Besuch in der Botschaft, dass es niemandem gelingen werde, die Beziehungen zwischen Griechenland und Israel zu beeinträchtigen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.