Berlin (dpa) - Angesichts des Zulaufs zu Demonstrationen der Anti-Islam-Bewegung "Pegida" mehren sich in der Union Stimmen, die Sorgen der Teilnehmer ernst zu nehmen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière sagte in der ARD, zwar gebe es bei den Initiatoren "problematische Entwicklungen". "Aber unter denjenigen, die da teilnehmen, gibt es doch ganz schön viele, die bringen ihre Sorgen zum Ausdruck vor den Herausforderungen unserer Zeit." Bayerns Innenminister Joachim Herrmann forderte die in Köln laufende Innenministerkonferenz auf, eine Strategie zu entwickeln.

