Rom (AFP) Die iranische Friedensnobelpreisträgerin Schirin Ebadi hält die Strategie der US-geführten Allianz gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) für verfehlt. "Anstatt Bomben sollten wir Bücher auf sie werfen und Schulen bauen", sagte die Menschenrechtsaktivistin am Freitag in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP in Rom. Nur so lasse sich der Fundamentalismus beseitigen. Auch in den militärischen Kampf gegen die Taliban in Afghanistan sei viel Geld und Zeit investiert worden. "Haben wir sie ausgerottet? Leider nicht", sagte die 67-Jährige.

