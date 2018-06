Portland (dpa) - Bei einer Schießerei an einer High School in Portland sind nach US-Medienberichten drei Menschen verletzt worden. Sie seien in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei auf Twitter mit. Sie seien bei Bewusstsein gewesen, hieß es weiter. Über den oder die Täter und ein mögliches Motiv wurde zunächst nichts bekannt. Der Vorfall ereignete sich an einer Schule im Norden Portlands.

