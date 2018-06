London (dpa) - Der Computerfehler in einem britischen Luftfahrtkontrollzentrum, der zur zeitweisen Sperrung des Luftraums über London geführt hatte, ist behoben. Das erklärte die Betreibergesellschaft des Kontrollzentrums in Swanwick. Sie seien dabei, zum Normalbetrieb zurückzukehren. Von dem Problem betroffen war mit London-Heathrow der größte Flughafen in Europa. Auch an fünf weiteren Flughafen in und um London konnten für mindestens eine Stunde keine Flugzeuge starten. Befürchtet werden erhebliche Rückstau-Probleme. Hunderte Flüge sind betroffen.

