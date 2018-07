Motzen (dpa) - Mit rund sechs Jahren Verspätung soll der neue Hauptstadtflughafen in Schönefeld nun in der zweiten Jahreshälfte 2017 in Betrieb gehen. Diesen Zeitraum nannte Vize-Aufsichtsratschef Rainer Bretschneider nach einer Aufsichtsratssitzung. Ursprünglich sollte der Flughafen Ende Oktober 2011 an den Start. Thema im Aufsichtsrat war auch eine mögliche Erweiterung des Flughafens. Geschäftsführer Hartmut Mehdorn will erreichen, dass die Aufseher unter anderem ein zweites, kleineres Terminal genehmigen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.